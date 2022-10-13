Правительство региона рассказало брянцам о перспективах мобилизации их авто

Объявленная в стране частичная мобилизация вызвала у брянских автовладельцев озабоченность, не будут ли вслед за людьми «вызваны в военкомат» их автомобили. Ведь теоретически такая возможность законом предусмотрена, что подтверждают юристы с портала Право.РУ.

Правительство Брянской области опубликовала официальные разъяснения относительно текущего положения дел.

Согласно им, ни о каком изъятии транспорта для нужд действующей армии речи в президентском указе не идет. Мобилизация касается только людей.

На портале Право.РУ также отмечается, что пока неясен механизм выплаты компенсаций владельцам «мобилизованных автомобилей».

На даже если машины начнут «ставить под ружье», интерес для военных представляют только полноприводные внедорожники — такие как Toyota Land Cruiser Prado, Suzuki Grand Vitara, Mitsubishi Outlander и подобные. Сведения о них и их владельцах военкоматы получают из ГИБДД, ФНС и Росстата.