Предновогодняя акция стартовала в Брянске
Акция «Письмо Деду Морозу» стартовала в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.
В Брянске в городском доме культуры ГДК имени Медведева установили волшебный ящик. Там проходит предновогодняя акция «Письмо Деду Морозу». До 29 ноября в ДК можно оставить письмо с пожеланиями к волшебнику.
В администрации напомнили, что на конверте должны быть марки и указан адрес: 162390, Вологодская обл., г. Великий Устюг, Октябрьский переулок, д. 1А, почта Деда Мороза. Также важно указать обратный адрес.
2 декабря все письма отправят в Великий Устюг.
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