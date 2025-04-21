Пёс-отшельник из брянского бункера: вся Россия спешит на помощь четвероногому затворнику

В Брянской области разворачивается невероятная история спасения, достойная пера Джека Лондона. В центре внимания – пёс по кличке Малыш, который вот уже три года ведёт затворнический образ жизни в подземном бетонном бункере города Дятьково. Четвероногий отшельник настолько одичал за годы изоляции, что при малейшем приближении человека мгновенно скрывается в недрах своего подземного убежища.
История началась с доброго сердца местной пенсионерки, которая первой обнаружила необычного постояльца бункера и начала его подкармливать. Когда женщина попала в больницу, эстафету заботы подхватила её соседка, благодаря чьей дочери о судьбе подземного затворника узнали волонтёры сообщества «Гектор».
По информации «КП-Брянск«, первая попытка спасения с использованием кошколовки потерпела фиаско – бдительный Малыш наотрез отказался идти даже на самую аппетитную приманку. Но волонтёры не опустили руки и объявили всероссийский сбор средств на профессиональную собаколовку.
География помощи четвероногому «узнику подземелья» охватила всю страну – от Калининграда до Владивостока неравнодушные россияне перечисляют средства на спасение Малыша. Специальное оборудование должно прибыть в конце апреля, и волонтёры готовятся к решающему штурму подземной крепости.
Предыдущие попытки освобождения с привлечением спасателей МЧС и тяжёлой техники не увенчались успехом – годы одиночества превратили собаку в настоящего отшельника, панически боящегося людского общества. Однако волонтёры не теряют надежды: с появлением специального оборудования шансы вызволить Малыша из добровольного заточения значительно возрастут.
Мы продолжаем следить за развитием этой удивительной истории, в которой переплелись человеческая доброта, собачья верность и всенародная готовность прийти на помощь братьям нашим меньшим.
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