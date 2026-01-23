Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
2026, 23 января 16:41
Реестр площадок для крупногабаритного мусора появился в Бежицком районе Брянска
Реестр площадок для крупногабаритного мусора появился в Бежицком районе Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

 

 

В Бежицком районе Брянска создана единая система учёта мест для сбора крупногабаритного мусора. С инициативой выступила глава районной администрации Татьяна Гращенкова, чтобы решить проблему переполненных бункеров.

Не все управляющие компании обустраивают площадки для сбора крупногабаритных отходов, хотя и обязаны это делать. Вывоз крупногабаритного мусора жильцы оплачивают. В результате старую мебель и окна относят в соседние дворы. Контейнер накапливается быстрее, в мусор часто захламляет площадку.

Реест призван распределителить ответственность за уборку мест сбора отходов.

«Теперь каждый дом будет закреплён за конкретной площадкой для сбора крупногабаритных отходов. Управляющие компании будут пропорционально нести ответственность за её санитарное состояние», — уточнила Татьяна Гращенкова.

