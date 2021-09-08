С брянскими заключенными провели антисуицидальные занятия

Сотрудники психологической службы и воспитательного отдела провели в колонии-поселении № 3 в Сураже тематические лекции и групповые беседы с осужденными «Я выбираю жизнь!». Отбывающим наказание показали социальные видеоролики «Суицид – не выход!» и представили передвижные стенды, посвященные Всемирному дню предотвращения самоубийств.

Как сообщает региональное УФСИН, особый интерес у осужденных вызвали психокоррекционные занятия с применением метафорических ассоциативных карт, в ходе которых они познакомились с техниками позитивного мышления, освоили методы построения временной перспективы и планирования будущего.