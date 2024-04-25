Руководителем брянского УФСИН стал Алексей Мишанов

Новым руководителем УФСИН по Брянской области стал Алексей Мишанов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

На заседании в областном правительстве директор ФСИН России Аркадий Гостев по видеосвязи представил нового начальника Управления ФСИН России по Брянской области. Им стал Алексей Мишанов.

«Выражаю твердую уверенность, что с назначением на должность начальника управления ФСИН России по Брянской области Алексея Александровича Мишанова конструктивное сотрудничество с органами власти региона продолжится на высоком организационном уровне. В свою очередь мы окажем необходимое содействие по всем направлениям», – подчеркнул губернатор Брянской области Александр Богомаз.