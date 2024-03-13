Брянский губернатор вручил награды сотрудникам ФСИН

Губернатор Брянской области вручил награды сотрудникам регионального ФСИН в честь профессионального праздника.

В областном правительстве прошло торжественное мероприятие, посвященное 145-летию со дня образования уголовно-исполнительной системы и Дню работника уголовно-исполнительной системы России. Поздравления принимали работники и ветераны Федеральной службы исполнения наказаний Брянской обалсти.

«Условия службы у вас непростые. Не каждому они по плечу. Эта работа требует компетентности, принципиальности, умения оперативно действовать в экстремальных условиях. В этот праздничный день я хочу поблагодарить всех, кто присутствует в этом зале, а в вашем лице всех сотрудников и работников за нелегкую службу, которая требует, с одной стороны, безупречного выполнения служебных обязанностей, и в то же время проявления гуманности, терпимости и милосердия», – обратился к собравшимся губернатор региона Александр Богомаз.

За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд сотрудники уголовно-исполнительной системы Брянской области получили награды. Творческими номерами виновников торжества поздравили коллективы Брянска.