Более двух с половиной тысяч вопросов поступило на прямую линию брянского губернатора

2026, 26 ноября 17:13

Более двух с половиной тысяч вопросов поступило на прямую линию губернатора Брянской области.

В Брянской области проходит прямая линия жителей с губернатором Егором Ковальчуком. На неё поступило более 2500 вопросов. 19% обращений связаны с ЖКХ, 15,7% – с дорогами, 12,5 – с благоустройством и 11,5 – с социальной сферой.

Более 50 % вопросов поступило от жителей Брянска. 50,8 % обращения поступило по горячей линии.

Трансляция проходит на официальной странице главы региона «ВКонтакте», а также в эфире телеканалов «Брянская губерния», «Брянск24», «ОТР». До 19 часов включительно вопросы принимает единый call-центр по телефонам 8-991-214-27-02 и (4832)772-702.