612 вражеских БпЛА атаковали Брянскую область за сутки

2026, 24 ноября 09:35

612 вражеских БпЛА атаковали Брянскую область за сутки. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

За минувшие сутки Брянская область подверглась массированной атаке ВСУ. 612 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа нарушили воздушную границу региона. Подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневые группы «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии сбили все цели.

В селе Лужки Стародубского района БпЛА атаковал частный дом. 52-летний хозяин жилища был ранен. Ему оказали помощь врачи.