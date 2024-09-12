Сады и школы Брянска оснастят новой системой оповещения и управления эвакуацией. Об этом сообщили в городской администрации.
В учреждениях образования Брянска устанавливают новую систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). Она состоит из микрофонов и громкоговорителей. Директор может оперативно включить запись или лично сообщить о внештатной ситуации.
«Новая система станет дополнением к уже имеющимся и работающим «тревожным» кнопкам, камерам видеонаблюдения, сотрудникам частных охранных предприятий, автоматической пожарной сигнализации», — уточнил начальник управления образования Брянской городской администрации Альберт Малкин.
СОУЭ уже смонтировали в 59 школах, 17 детских садах и шести учреждениях дополнительного образования детей. Все учебные заведения Брянска планируют оснастить до конца года.
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