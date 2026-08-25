Шесть веранд установят в детском саду Брянска за 2,5 миллиона рублей

2026, 25 августа 11:19

Шесть веранд установят в детском саду Брянска за 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В конкурсе на получение субсидии из областного бюджета победил инициативный проект детского сада № 40 «Белочка» города Брянска. На территории учреждения установят новые крытые веранды. Благоустройство обойдётся в 2,5 миллиона рублей. Работы планируют провести будущей осенью.

«Веранды необходимы, чтобы ребята могли гулять в любое время года вне зависимости от прихотей погоды. Качественные навесы укроют от дождя, дадут возможность спрятаться в тень в жару. Детям надо каждый день проводить на свежем воздухе не менее 3-4 часов, это позволяет укрепить их здоровье», — пояснила заведующая детским садом Марина Кирсанова.

Этот проект победил в конкурсе во второй раз. На первом этапе в детском саду установили четыре веранды.