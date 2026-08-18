Двух подростков подозревают в краже кофе из магазина в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратилась директор магазина самообслуживания в Володарском районе Брянска. Сотрудники выявили факт кражи при просмотре записей с камер видеонаблюдения.
Сразу после открытия в магазин зашли двое юных посетителей. Парни забрали с прилавка пять банок кофе и ушли. Ущерб превысил 3000 рублей.
Правоохранители выяснили, что к хищению причастны ранее судимый 17-летний житель Дятьковского района и его 14-летний приятель из областного центра. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.