Двух подростков подозревают в краже кофе из магазина в Брянске

2026, 18 августа 15:30

Двух подростков подозревают в краже кофе из магазина в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась директор магазина самообслуживания в Володарском районе Брянска. Сотрудники выявили факт кражи при просмотре записей с камер видеонаблюдения.

Сразу после открытия в магазин зашли двое юных посетителей. Парни забрали с прилавка пять банок кофе и ушли. Ущерб превысил 3000 рублей.

Правоохранители выяснили, что к хищению причастны ранее судимый 17-летний житель Дятьковского района и его 14-летний приятель из областного центра. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.