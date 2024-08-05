Спартакиада общества инвалидов прошла в Брянске

Более 30 человек поучаствовали в спартакиаде общества инвалидов в Брянске. Об этом сообщили в горадминистрации.

В физкультурно-оздоровительном комплексе в посёлке Белые Берега прошла летняя спартакиада. В ней поучаствовали более 30 членов Фокинской районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов. Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья играли в шахматы, шашки и дартс. Победители и призёры получили награды от районной администрации.