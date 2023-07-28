Организация Всероссийского общества инвалидов отметила юбилей в Брянске от

35-летний юбилей в Брянске отметила Володарская организация Всероссийского общества инвалидов. Об этом сообщили в городской администрации.

Организация Володарского района Брянска Всероссийского общества инвалидов отметила 35-летие со дня основания. В ней состоят более 300 человек.

Праздник в честь юбилея организации прошёл в загородном комплексе «Елесеевы поля».

«Добрые дела, которые вы делаете ежедневно по зову сердца, объединяют людей. Вы даёте возможность понять окружающим людям, что они не одиноки в своей жизни. Ваше объединение давно уже превратилось в семью, пронизанную любовью и заботой друг о друге. Искренне поздравляем и желаем вам доброго здоровья, благополучия, долгих и счастливых лет жизни! Вы – пример для многих и прямое доказательство истины: жизнь бесценна, и жить надо, делясь энергией сердца и теплом души с другими. Тогда мир будет светлее, добрее и ярче!», — сказала, обращаясь к виновникам торжества, заместитель главы Володарского района Алла Федорцева.