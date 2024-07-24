Госюрбюро и брянское общество инвалидов заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом рассказали в региональном департаменте социальной политики и занятости.

Руководители Госюрбюро Брянской области и Брянской областной организацией «Всероссийское общество инвалидов» подписали соглашение о сотрудничестве. Они договорились об оказание адресной бесплатной юридической помощи гражданам для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Две организации запланировали взаимные консультации, встречи и совещания для решения правовых вопросов. Специалисты Госюрбюро будут проводить консультации на новых совместных площадках.

Госюрбюро Брянской области начало работать 1 июля. Бесплатные юридические консультации проводят на 1-й проезде Станке Димитрова, 12 в будни с 9:00 до 17:00.

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