Строители начали делать перегородки в футбольном манеже Брянска

В новом крытом футбольном манеже в областном центре строители приступили к монтажу перегородок в административно-бытовом корпусе. Об этом рассказал в своих соцсетях губернатор Брянской области Александр Богомаз.

За последние семь лет в регионе построили 74 спортивных объекта.

«На очереди ещё одно важное и нужное спортивное сооружение — крытый футбольный манеж в Бежицком районе Брянска для спортивной школы по футболу «Динамо-Брянск». Футбольный манеж строится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Его центральным ядром станет футбольное поле размером 90 на 55 метров», – уточнил губернатор.

Рабочие уже закончили устройство фундамента, сетей теплоснабжения, ливневой канализации, электроснабжения, а также монтаж металлокаркаса, кровельных и стеновых сэндвич-панелей. Они приступили к устройству водосточной системы кровли и перегородок в административно-бытовом корпусе.

«Крытый футбольный манеж позволит проводить тренировки и соревнования вне зависимости от погодных условий, здесь будет заниматься футболом наша молодежь, укреплять здоровье и физически развиваться, будем растить своих звёзд, которые, возможно, когда-нибудь попадут в сборную страны!» – подчеркнул Александр Богомаз.