Свыше 30 тысяч юных брянцев поучаствовали в онлайн-олимпиаде по правилам дорожного движения. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

На онлайн-платформе Учи.ру продолжается Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Знания Правил дорожного движения проверяют ученики 1–9 классов по всей стране. В олимпиаде уже приняли участие свыше 30 тысяч школьников Брянской области.

«Я уже пятый год участвую в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги», с первого класса. Задания очень интересные и познавательные. Мне удобнее проходить олимпиаду дома, но помощи у мамы я не прошу – все делаю сама», – рассказала ученица школы Брянска Аня.

Онлайн-состязание продлится до 27 октября.