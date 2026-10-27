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Искусство

Брянский танцор стал лауреатом всероссийского фестиваля

2026, 27 октября 14:35
Брянский танцор стал лауреатом всероссийского фестиваля
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Брянский танцор стал лауреатом всероссийского фестиваля. Об этом сообщили в соцсетях  губернаторского дворца детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина. 

 

В минувшие выходные в Самаре состоялся XII всероссийский фестиваль-конкурса народного танца «Перепляс». Участие в мероприятии приняли более 180 человек из 15 регионов.  

В номинации «Сольная пляска» выступил воспитанник детской фольклорной школы «Калинушка» Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина Степан Рудзевич.  Талантливый танцор покорил жюри и зрителей своим мастерством. Юноша завоевал диплом лауреата I степени. 

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