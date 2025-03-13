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Таинственное исчезновение «городской знаменитости»: куда пропал пес Пирожок из Навли?

2025, 13 марта 14:14 Общество
Таинственное исчезновение «городской знаменитости»: куда пропал пес Пирожок из Навли?
Источник фото

Большой общественный резонанс вызвал инцидент с отловом всеми любимой собаки по кличке Пирожок в брянском городе Навля.

 

Четвероногий «талисман» населенного пункта был насильственно изъят сотрудниками службы отлова бездомных животных, несмотря на наличие специальной бирки, указывающей на его неагрессивный характер и проведенную стерилизацию.

Шокирующий эпизод произошел среди бела дня в присутствии многочисленных свидетелей, в том числе детей. Собаколовы, проигнорировав протесты очевидцев, затолкали собаку в специализированный автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.

По официальной версии местных властей, Пирожка транспортировали в Калугу для проведения вакцинации с обещанием вернуть через 10 дней. Однако эта информация вызывает недоверие у жителей города и зоозащитников.

Попытки журналистов получить конкретные сведения о местонахождении животного натолкнулись на стену молчания – специалист администрации, ответственный за контроль над безнадзорными животными, отказалась предоставлять какую-либо информацию.

Волонтеры бьют тревогу, призывая немедленно начать поиски Пирожка, опасаясь за его судьбу. Истинные мотивы и цели отлова популярного городского пса остаются загадкой.

Источник: https://newsbryansk.ru/fn_1632544.html

 

 

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