В Брянск завтра прибудет поезд Победы

Музей на колесах Поезд Победы прибудет в Брянск завтра, 25 октября. Он будет находиться в городе два дня, в течение которых у брянцев будет возможность ознакомиться с размещенной в его девяти вагонах выставкой.

Музей рассказывает о последних часах перед войной, проводах бойцов на фронт, блокаде, концлагерях.

У посетителей будет возможность увидеть, как выглядели внутри бронепоезда, штабные вагоны, санитарные и банно-прачечные составы.

Музей будет находиться на вокзале Брянск Орловский и открыт с 10.00 до 19.00. Вход свободный, но обязательно предварительно зарегистрироваться на его сайте.

Возрастное ограничение: 12+.