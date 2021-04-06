В Брянске девушку шантажировали интимными фото со взломанной страницы

В обмен на снимки личного характера шантажист потребовал 4 тысяч рублей.

22-летняя жительница Брянска, опубликовавшая свои интимные фото в соцсетях, стала жертвой злоумышленника.

Как рассказали в региональном УМВД, неизвестный взломал ее аккаунт и завладел пикантными снимками. Связавшись с девушкой, он потребовал перевести на его счет 4 тысячи рублей.

Владелица фотографий перевела деньги, а затем обратилась в отдел полиции Бежицкого района Брянска.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются полицейские.