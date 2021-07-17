В Брянске с маршруткой № 47 простились выставленным на остановке гробом

Горожане возмущены закрытием маршрута.

На остановке общественного транспорта «Литий» в Фокинском районе в Брянске установили гроб с цифрой 47. Так неизвестные «почтили память» коммерческого маршрута № 47, вместе с тремя другими отмененного с 16 июля.

«Большое человеческое спасибо маршруту № 47 за то, что нас добросовестно возил аж до 23.00. Светлая ему память Мы тебя не забудем никогда. С уважением, жители Фокинского района», «Этот поступок – уже действительно крик души наших жителей, нашего города и страны в целом», – пишут в соцсетях брянцы.

Напомним, 47-ю маршрутку заменили муниципальным автобусом № 31 «Поликлиника БАЗ – бульвар Щорса». Ранее эксперт ООН оценил перспективы транспортной реформы в Брянске.