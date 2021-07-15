В Брянске маршрутку № 47 заменили автобусом № 31 (РАСПИСАНИЕ)

Новое расписание действует с 16 июля.

С 16 июля в Брянске отменен коммерческий маршрут № 47 «Поликлиника БАЗ – завод «Литий». Его заменит муниципальный автобус № 31 «Поликлиника БАЗ – бульвар Щорса».

Городские власти обещают увеличить количество автобусов на линии, в том числе в вечернее время, сократить интервалы движения и продлить время работы маршрута.

Расписание движения автобуса № 31 (с 16 июля, будни).

Время отправления от конечной остановки «Бульвар Щорса»:

6.05, 6.30, 6.50, 7.04, 7.18, 7.32, 7.45, 8.00, 8.15, 8.30, 8.42, 8.56, 9.10, 9.24, 9.38, 9.49, 10.00, 10.10, 10.20, 10.30, 10.40, 10.50, 11.00, 11.10, 11.20, 11.30, 11.40, 11.50, 12.00, 12.12, 12.22, 12.32, 12.42, 12.52, 13.02, 13.14, 13.37, 13.49, 14.02, 14.13, 14.25, 14.37, 14.48, 15.00, 15.12, 15.24, 15.36, 15.49, 16.01, 16.13, 16.23, 16.33, 16.43, 16.53, 17.03, 17.13, 17.23, 17.33, 17.43, 17.53, 18.03, 18.23, 18.43, 19.03, 19.23, 20.03, 20.53 – от фосфоритного завода, 21.03, 22.05, 22.10 – от мясокомбината, 23.00 – от мясокомбината.

Время отправления от промежуточной остановки «Мясокомбинат» в сторону Бежицкого района:

6.00, 6.20, 6.27, 6.35, 6.53, 7.03, 7.15, 7.23, 7.37, 7.51, 8.05, 8.18, 8.33, 8.48, 9.03, 9.15, 9.29, 9.43, 9.57, 10.11, 10.22, 10.33, 10.43, 10.53, 11.03, 11.13, 11.23, 11.33, 11.43, 11.53, 12.03, 12.13, 12.23, 12.33, 12.45, 12.55, 13.05, 13.15, 13.25, 13.35, 13.47, 13.58, 14.10, 14.22, 14.35, 14.46, 14.58, 15.10, 15.21, 15.33, 15.45, 15.57, 16.02, 16.09, 16.22, 16.34, 16.46, 16.56, 17.06, 17.16, 17.26, 17.36, 17.46, 17.56, 18.06, 18.16, 18.26, 18.36, 18.56, 19.06, 19.16, 19.36, 19.56, 20.36, 21.10, 21.33, 22.10, 22.34, 23.00.

Время отправления от конечной остановки «Поликлиника БАЗ»:

5.50, 6.05, 6.20, 6.35, 6.50, 7.05, 7.13, 7.21, 7.29, 7.37, 7.45, 7.53, 8.01, 8.10, 8.20, 8.30, 8.40, 8.50, 9.00, 9.12, 9.24, 9.36, 9.48, 10.00, 10.12, 10.23, 10.35, 10.47, 10.59, 11.11, 11.23, 11.35, 11.47, 11.59, 12.11, 12.23, 12.35, 12.47, 12.59, 13.11, 13.23, 13.35, 13.47, 13.59, 14.11, 14.23, 14.35, 14.47, 14.57, 15.07, 15.17, 15.27, 15.37, 15.47, 15.57, 16.07, 16.17, 16.27, 16.37, 16.47, 16.57, 17.07, 17.17, 17.27, 17.37, 17.47, 17.57, 18.07, 18.22, 18.37, 18.52, 19.07, 19.22 – до мясокомбината, 19.42, 20.02, 20.45, 21.15, 21.35, 22.05, 22.35, 23.00.

Расписание движения маршрута № 31 (с 17 июля, выходные):

Время отправления от конечной остановки «Бульвар Щорса»:

6.05, 6.30, 6.50, 7.05, 7.20, 7.35, 7.50, 8.05, 8.20, 8.35, 8.50, 9.05, 9.20, 9.35, 9.50, 10.05, 10.20, 10.35, 10.50, 11.05, 11.20, 11.35, 11.50, 12.05, 12.20, 12.35, 12.50, 13.05, 13.20, 13.35, 13.50, 14.05, 14.20, 14.35, 14.50, 15.05, 15.20, 15.35, 15.50, 16.05, 16.20, 16.30, 16.40, 16.50, 17.00, 17.10, 17.20, 17.35, 17.50, 18.05, 18.20, 18.35, 18.50, 19.05, 19.35, 20.35, 21.05, 21.35, 22.05, 22.40, 23.05.

Время отправления от промежуточной остановки «Мясокомбинат» в сторону Бежицкого района:

5.35, 5.50, 6.05, 6.20, 6.29, 6.38, 6.51, 7.03, 7.23, 7.38, 7.53, 8.08, 8.23, 8.38, 8.53, 9.08, 9.23, 9.38, 9.53, 10.08, 10.23, 10.38, 10.53, 11.08, 11.23, 11.38, 11.53, 12.08, 12.23, 12.38, 12.53, 13.08, 13.23, 13.38, 13.53, 14.08, 14.23, 14.38, 14.53, 15.08, 15.23, 15.38, 15.53, 16.08, 16.23, 16.38, 16.53, 17.03, 17.13, 17.23, 17.33, 17.43, 17.53, 18.08, 18.23, 18.38, 19.08, 19.23, 19.38, 20.08, 20.35, 21.05, 21.35, 22.05, 22.35, 22.52, 23.35.

Время отправления от конечной остановки «Поликлиника БАЗ»:

5.50, 6.05, 6.20, 6.35, 6.50, 7.05, 7.20, 7.35, 7.50, 8.05, 8.20, 8.35, 8.50, 9.05, 9.20, 9.35, 9.50, 10.05, 10.20, 10.35, 10.50, 11.00, 11.10, 11.20, 11.35, 11.50, 12.05, 12.20, 12.30, 12.40, 12.50, 13.00, 13.10, 13.20, 13.35, 13.50, 14.05, 14.20, 14.35, 14.50, 15.05, 15.20, 15.35, 15.50, 16.05, 16.20, 16.35, 16.50, 17.05, 17.20, 17.35, 17.50, 18.05, 18.20, 18.30, 18.40, 18.50, 19.05, 19.35 – до мясокомбината, 20.05, 20.35, 21.05, 21.35, 22.05, 22.35, 23.00.