Транспортная реформа в Брянске началась с отмены четырех маршруток

В областном центре начали сокращать число маршрутных такси в пользу муниципальных автобусов.
16 июня в Брянске начались масштабные транспортные изменения. Чиновники отменили четыре коммерческих маршрута: № 10, № 28, № 38 и № 47 – и изменили схему движения двух маршруток.
Маршрутка № 42 «Бульвар Щорса – поликлиника БАЗ» вместо прохождения по Бежицкой улице после остановки «Курган Бессмертия» будет заворачивать у Брянского госуниверситета и проходить по улицам Горбатова, Войстроченко, Крахмалева, Авиационной и Объездной до конечной остановки «Поликлиника БАЗ» по улице Молодой Гвардии.
Маршрут № 69 «улица Богдана Хмельницкого – 5-й микрорайон» продлили до «АэроПарка» с прохождением по улицам Романа Брянского, Авиационной и Объездной.
Муниципальные автобусы: № 5, № 31 и № 37 – начали работать по новому графику. Автобус № 5 теперь курсирует до 23.25, № 31 – до 0.50, № 37 – до 0.45.
С актуальным расписанием движения городских автобусов можно ознакомиться на официальном сайте Брянского городского пассажирского автотранспортного предприятия. В режиме реального времени движение автобусов можно отследить в мобильном приложении «Умный транспорт».
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