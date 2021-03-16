В Брянске владелица «концлагеря для собак» избежала наказания (ВИДЕО)

Дело закрыли за истечением срока давности.

В Брянске зоозащитники бьют тревогу: уголовное преследование лжеволонтера Маргариты Разумной прекращено.

Как сообщает группа «Подари надежду», Маргарита Разумная держала приют по проспекту Московскому, 33, в Фокинском районе, который на деле оказался «концлагерем для животных». Ее работа давно вызывала вопросы у других зоозащитников. В результате активисты обратились в полицию.

Выяснилось, что около 15 собак содержались в ужасающих условиях, без корма и воды. Животные были истощены, за ними никто не убирал. Щенки вынуждены были питаться собственными фекалиями вперемешку с опилками.

Несмотря на большой общественный резонанс, до суда уголовное дело не дошло – его закрыли спустя два года в связи с истечением срока давности.

«Вот так в Брянске расследуют преступления по отношению к животным!!! Два года впустую!!! Куча видео, фото, опрос свидетелей – и результат нулевой!!!» – возмущаются брянские зоозащитники.