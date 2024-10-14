В брянском парке «Юность» законсервировали фонтан

В парке «Юность» Брянска на зиму законсервировали фонтан. Об этом сообщили в городской администрации.

Сотрудники дорожного управления Брянска продолжают готовить областной центр к зиме. Сезон завершил фонтан в парке «Юность». Над ним рабочие уложили специальный настил, который защитит сооружение от снега и дождя.

Аналогичными щитами закрыли фонтаны в ЦПКиО имени 1000-летия города Брянска и сквере имени К. Маркса.

Всего до весны отключили десять городских гидросооружений. За их состоянием всю осень и зиму будут следить сотрудники дорожного управления города Брянска.