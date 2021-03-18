В Брянском зоопарке родился детеныш кенгуру

Сотрудники зоопарка придумывают ему имя.

В Брянском зоопарке на свет появился детеныш кенгуру.

Точный день пополнения семейства кенгуру в зоопарке не знают, поскольку сразу после рождения детеныш забирается в сумку. Сейчас малыш уже подрос и выбирается наружу.

Теперь в зоопарке выбирают имя для нового питомца.