В центре Брянска спилили голубые ели перед четвертой поликлиникой

В Советском районе Брянска были спилены голубые ели перед поликлиникой №4.

Об случившемся на своей странице в соцсети профессор БГИТУ Александр Городков.

— Уничтожены голубые ели, рядовая посадка которых на газоне много лет украшала эту уютную центральную улицу города, — прокомментировал он опубликованную в соцсети фотографию.

Возмущение профессора разделили и другие брянцы.

Никаких комментариев от властей пока не поступало.