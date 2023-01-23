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В Клинцах прошёл православный бал

2023, 23 января 14:44 Общество
В Клинцах прошёл православный бал
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Традиционный бал православной молодежи прошёл в Клинцах. 

В доме культуры города Клинцы по благословению епископа Клинцовского и Трубчевского Владимира прошёл бал православной молодежи. Уже шесть лет его организует молодежный отдел Клинцовской епархии. 

На мероприятии собралось более пятидесяти танцоров из школ и колледжей города Клинцы. В том числе – клуб исторического танца Клинцовской епархии и клуб «Юниор» .

Юноши во фраках и девушки в пышных платьях почти четыре часа исполняли падеграс, вальс, берлинская полька, контрдансы. В программе бала было более 20 танцев.

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