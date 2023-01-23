В Клинцах прошёл православный бал

Традиционный бал православной молодежи прошёл в Клинцах.

В доме культуры города Клинцы по благословению епископа Клинцовского и Трубчевского Владимира прошёл бал православной молодежи. Уже шесть лет его организует молодежный отдел Клинцовской епархии.

На мероприятии собралось более пятидесяти танцоров из школ и колледжей города Клинцы. В том числе – клуб исторического танца Клинцовской епархии и клуб «Юниор» .

Юноши во фраках и девушки в пышных платьях почти четыре часа исполняли падеграс, вальс, берлинская полька, контрдансы. В программе бала было более 20 танцев.