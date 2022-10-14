В Клинцах сочетался браком мобилизованный нижегородец

В дислоцированной в Клинцах воинской части зарегистрировали очередной брак мобилизованного из Нижегородской области призывника Дмитрия и приехавшей к нему невесты Евгении.

Об очередной торжественной регистрации брака мобилизованного нижегородца на Брянщине рассказал в Телеграм спикер Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Нижегородский парламентарий констатировал, что в условиях воинской части свадьба была скромной, но торжественной. Но выразил надежду на пышное торжество, когда его земляк вернется домой.

Ранее в Клинцах зарегистрировали браки трех проходящих там военную подготовку мобилизованных из Нижегородской области.