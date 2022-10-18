В парке Белых Берегов окрыли скамью примирения

В центральном парке поселка Белые Берега в Фокинском районе Брянска появилась скамья примирения. Она была установлена давно, но теперь Брянская городская администрация официально объявила о завершении работ.

Скамья состоит из двух сходящихся половин и устроена так, что сидящие на ней в процессе общения постепенно оказываются все ближе и ближе друг к другу.

До конца года в парке планируется открыть также скейтплощадку.

В прошлом году там появились площадка для вокркаута и столы для тенниса. Ранее были установлены аллея Памяти и Славы с именами белобережцев, участвовавших в Великой Отечественной войне, современная детская площадка, а в процессе ремонта заменили плитку и установили скамейки и освещение.