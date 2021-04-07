В Петербурге задержали мошенника, получившего от брянцев 100 тысяч рублей

Разыгрывая спектакль по телефону, житель Северной столицы обещал не возбуждать уголовные дела.

В Санкт-Петербурге задержали телефонного мошенника, вымогавшего деньги у жителей Брянской области.

Как сообщает региональное УМВД, 39-летний мужчина звонил на домашние телефоны брянцев и, представляясь близким родственником, просил перевести деньги для уклонения от уголовной ответственности.

Сначала он говорил, что совершил тяжкое преступление. А затем якобы передавал трубку должностному лицу.

Поменяв голос и речь, мошенник утверждал, что родственнику его собеседника грозит ответственность. Для того чтобы уголовное дело не было возбуждено, он просил от 10 до 20 тысяч рублей.

В общей сложности таким образом петербуржец получил от брянцев более 100 тысяч рублей.

Злоумышленника задержали сотрудники управления уголовного розыска Брянской области совместно с коллегами из ГУ МВД по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. При обыске у него изъяли мобильные телефоны, банковские карты и тетради с записями.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество».