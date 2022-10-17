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В школах Брянщины объявили нон грата Вотсап и Гугл Драйв

2022, 17 октября 12:55 Общество
В школах Брянщины объявили нон грата Вотсап и Гугл Драйв
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Министерство просвещения РФ выпустило рекомендации для учителей всей страны, включая Брянскую область, которое ограничивает использование ими в учебном процессе ряда мессенджеров и облачных сервисов.

В список нежелательных попали Вотсап, Вайбер, Скайп и ГуглДрайв.

В качестве альтернативы рекомендованы VK Мессенджер и учебная платформа «Сферум».

В министерстве уточняют, что речь только о работе брянских педагогов с госсистемой «Моя школа». Все, что касается общения учителей с родителями и взаимодействия тех между собой, остается на их усмотрение.

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