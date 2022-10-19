В Суражской колонии-поселении заготовили на зиму 160 тонн сена

В Суражской колонии-поселении №3 завершилась заготовку на зиму сена на корм содержащегося в ней крупного и мелкого рогатого скота.

Всего в колонии, которая снабжает мяса другие учреждения ФСИН в Брянской области, содержится порядка 230 коров, овец и баранов.

Как сообщает УФСИН по Брянской области, в заготовках участвовали пять осужденных. Для сбора, формирования в тюки и перевозки сена использовалась сельхозтехника.

Всего было собрано и затюковано 160 тонн сена.