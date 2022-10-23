В Суземке построят дом взамен уничтоженного при обстреле

В поселке Суземка специализированная организация начала строить новый дом для жителей райцентра, жилье которых было уничтожено во время обстрела поселка.

Средства на его строительство в размере около 7,5 млн рублей были выделены после того, как комиссия признала одно из пострадавших при обстреле зданий не подлежащим восстановлению.

Рабочие сейчас возводят стены. А ранее усилили фундамент и провели бетонную заливку пола.

Суземка была обстреляна летом. Повреждены были несколько частных домовладений, МКД и электроподстанция.