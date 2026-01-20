Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Водитель из Брянска получил штраф за нарушение ПДД после видео в соцсетях

2026, 20 января 14:54
Водитель из Брянска получил штраф за нарушение ПДД после видео в соцсетях
Водитель из Брянска получил штраф за попавшее на видео и опубликованное в соцсети нарушение ПДД. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции города Брянска провели проверку публикации в социальной сети. На видео попал момент нарушения Правил дорожного движения водителем автомобиля Skoda Octavia. Утром 17 января водитель за рулём иномарки выехал на встречную полосу на дороге с односторонним движением. 

На нарушителя инспекторы составили протокол. Ему назначили административный штраф в размере 7 500 рублей.

