Волонтёры культуры встретились с режиссером брянского театра кукол
Волонтёры культуры встретились с режиссёром и художником Брянского театра кукол. Об этом сообщили в аккаунте добровольцев в ВКонтакте.
В «Брянсккниге» прошла встреча для волонтёров культуры. Ребята смогли пообщаться с режиссером Брянского театра кукол Андреем Абрамовым и художником Татьяной Стоя. Гости рассказали волонтёрам о работе над новым спектаклем «Кто не спрятался, я не виноват» (12+). Ребята познакомились с героями пьесы и узнали об особенностях постановки.
Напомним, спектакль «Кто не спрятался, я не виноват» посвящен 80-летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков.
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