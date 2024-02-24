Волонтёры культуры встретились с режиссером брянского театра кукол

Волонтёры культуры встретились с режиссёром и художником Брянского театра кукол. Об этом сообщили в аккаунте добровольцев в ВКонтакте.

В «Брянсккниге» прошла встреча для волонтёров культуры. Ребята смогли пообщаться с режиссером Брянского театра кукол Андреем Абрамовым и художником Татьяной Стоя. Гости рассказали волонтёрам о работе над новым спектаклем «Кто не спрятался, я не виноват» (12+). Ребята познакомились с героями пьесы и узнали об особенностях постановки.

Напомним, спектакль «Кто не спрятался, я не виноват» посвящен 80-летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков.