Волонтёры культуры высадили туи около старинной брянской церкви в День заботы о памятниках истории. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры на территории церкви Покрова в селе Хохловка Климовского района прошла экоэкскурсия «Все дороги нас приводят в храм…». В акции участвовали волонтёры культуры и прихожане.

Иерей Владимир Ковалёв рассказал об истории появлении церкви в 1886 году. Теперь он является объектом культурного наследия Брянской области.

После экскурсии участники акции на территории храма высадили туи и декоративные вечнозелёные кустарники. Завершилась встреча чаепитием.