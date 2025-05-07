Время добрых дел: в преддверии Дня Победы беженцы получили поддержку

Накануне праздника 9 мая жители приграничных территорий Курской и Брянской областей, временно размещенные в ПВР, получили необходимую поддержку. По инициативе регионального отделения Российского Красного Креста и брянского предпринимателя и общественного деятеля Дмитрия Корнилова была организована адресная помощь — каждому из беженцев вручили комплект новой одежды.

«Быть частью Российского Красного Креста — это не только честь, но и большая ответственность,» — подчеркнул Корнилов во время посещения пункта временного размещения. Он также отметил особую важность поддержки людей, оказавшихся в критической ситуации: «Большинство из беженцев покидали свои жилища без каких-то вещей и денег и максимально нуждаются в любой помощи».

Справка

Дмитрий Корнилов – Брянский предприниматель и общественный деятель, член регионального президиума Российского Красного Креста, в прошлом депутат городского совета от партии Гражданская платформа.

Фото из личного архива Дмитрия Корнилова