Все брянские дороги будут закончены в срок

Все строящиеся и ремонтируемые на Брянщине дороги будут закончены в срок, невзирая на плохую погоду, обещает начальник управления автомобильных дорог Брянской области Иван Вазюля.

Самые крупные объекты дорожного строительства, по его словам, расположены в Брянске — второй этап строительства магистрали «Брянск I-Брянск II», строительство Славянского моста, капремонт дороги на улице Объездной, на улице Ильи Иванова, улично-дорожная сеть на Флотской, Северо-западный обход города Брянска.

Качество работ на всех стадиях контролирует выездная группа специальной лаборатории. Она уже заставила подрядчиков срезать бракованный асфальт на трех километрах дорог, а пять километров забраковала полностью.

Все дороги строятся и ремонтируются по новому ГОСТу, который, в частности, предполагает использование щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Дорожный фонд в текущем году увеличился до 10,6 млн рублей с 7,5 млн рублей год назад.