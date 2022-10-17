Все брянские дороги будут закончены в срок

Все строящиеся и ремонтируемые на Брянщине дороги будут закончены в срок, невзирая на плохую погоду, обещает начальник управления автомобильных дорог Брянской области Иван Вазюля.
Самые крупные объекты дорожного строительства, по его словам, расположены в Брянске — второй этап строительства магистрали «Брянск I-Брянск II», строительство Славянского моста, капремонт дороги на улице Объездной, на улице Ильи Иванова, улично-дорожная сеть на Флотской, Северо-западный обход города Брянска.
Качество работ на всех стадиях контролирует выездная группа специальной лаборатории. Она уже заставила подрядчиков срезать бракованный асфальт на трех километрах дорог, а пять километров забраковала полностью.
Все дороги строятся и ремонтируются по новому ГОСТу, который, в частности, предполагает использование щебеночно-мастичного асфальтобетона.
Дорожный фонд в текущем году увеличился до 10,6 млн рублей с 7,5 млн рублей год назад.
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