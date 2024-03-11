Ямы на девяти улицах Брянска залатали дорожники в выходные

Ямы на девяти улицах Брянска заделали дорожники в минувшие выходные. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске специалисты ликвидируют опасные ямы на дорогах. Временные заплатки на проезжей части бригады с помощью рециклера заделывают горячей битумной массой. В минувшие выходные рабочие приводили в порядок проспектах Станке Димитрова и Московском, на улицах Красной, Куйбышева, Комарова, Чкалова, Горбатова, 22 Съезда КПСС и в переулке Трудовом.