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Ямы на девяти улицах Брянска залатали дорожники в выходные

2024, 11 марта 11:36 Общество
Ямы на девяти улицах Брянска залатали дорожники в выходные
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Ямы на девяти улицах Брянска заделали дорожники в минувшие выходные. Об этом сообщили в городской администрации. 

В Брянске специалисты ликвидируют опасные ямы на дорогах. Временные заплатки на проезжей части бригады с помощью рециклера заделывают горячей битумной массой. В минувшие выходные рабочие приводили в порядок проспектах Станке Димитрова и Московском, на улицах Красной, Куйбышева, Комарова, Чкалова, Горбатова, 22 Съезда КПСС и в переулке Трудовом.

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