Юные брянские легкоатлеты стали призёрами первенства России

Юные брянские легкоатлеты завоевали две медали на первенстве России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Смоленске прошло первенство России по легкой атлетике. Участвовали в соревнованиях юношей и девушек до 18 лет.

Регион успешно представили воспитанники спортшколы олимпийского резерва имени Самотесова. В прыжках в высоту выступил Дмитрий. Он преодолел планку в 206 метров. Брянец занял второе место.

Полина Костюк метнула молот на 58.46 метра. Она стала бронзовым призёром первенства страны.