Зал спортшколы «Партизан» отремонтировали в Брянске впервые за 52 года. Об этом сообщили в городской администрации.

В спортивной школе «Партизан» Брянска футболом занимаются большинство воспитанников. Матчи проходят на стадионах имени Брянских партизан и «Локомотив». А зимой тренировки переносят в спортивный зал в ГДК имени Кравцова. Впервые с 1972 года здесь провели ремонт.

Летом строители обновили душевые, санузлы, покрасили стены, в раздевалках установили натяжные потолки, поменяли электрику. В спортзале также обновили потолки и стены, а также игровое покрытие, добавили освещение, повесили современные веревочные сетки на окна и ворота. Брянский художник Виталий Короткий на стене зала. нарисовал футбольный мяч на фоне российского триколора.

Ремонт сделали за 400 тысяч рублей на внебюджетные и спонсорские средства.