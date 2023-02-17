«Лыжня России» пройдёт на пяти площадках в Брянской области

Гонка «Лыжня России» состоится в Брянской области на пяти площадках. Об этом сообщили в региональном департаменте физической культур и спорта.

В субботу, 18 февраля, в Брянской области пройдёт 41-я открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».

Забеги состоятся на пяти площадках. В Брянске в 10-й микрорайоне старт дадут в 10 часов 30 минут. А в 12 часов гонка начнется:

в городе Новозыбкове на трассе имени А.В. Бавкунова в районе Маслосырзавода;

посёлке Тросна Жуковского муниципального округа;

районе Жировка города Дятьково;

селе Красный Колодец Брасовского района;

городе Клинцы в районе Солодовки.

В соревнованиях могут участвовать все желающие от 6 до 70 лет включительно. Всего определено 12 возрастных групп. Максимальная дистанция у мужчин составляет 10 километров, а минимальная у детей – 1.200 метров.

Победители и призёры получат награды от департамента ФК и спорта Брянской области и Министерства спорта Российской Федерации.

Возрастные ограничения 6+