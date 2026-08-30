Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ДТП

Пешеход погиб в ДТП на трассе в Навлинском районе накануне

2026, 30 августа 19:29
Пешеход погиб в ДТП на трассе в Навлинском районе накануне
Источник фото

Пешеход погиб в ДТП на трассе в Навлинском районе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

 

Вечером 29 августа на 8-м км автодороги регионального значения «Украина – Пролысово – Гавань» в Навлинском районе произошло ДТП. 35-летний водитель за рулём автомобиля Ford сбил 53-летнего пешехода.

Мужчина шёл по полосе движения автомобиля во встречном направлении. Пешехода отбросило в кювет. От полученных травм он умер на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят доследственную проверку.

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Три человека ранены при атаках ВСУ в Брянской области
30 августа 12:13
Три человека ранены при атаках ВСУ в Брянской области
Легковушка съехала в кювет на трассе в Стародубском районе
29 августа 15:46
Легковушка съехала в кювет на трассе в Стародубском районе
Брянская самбистка победила на Спартакиаде народов России
29 августа 15:41
Брянская самбистка победила на Спартакиаде народов России

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16299) брянск (7189) ДТП (2852) ГИБДД (2420) прокуратура (2173) уголовное дело (2123) Александр Богомаз (1998) суд (1808) авария (1716) мчс (1578) коронавирус (1272) дороги (1134)