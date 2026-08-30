Пешеход погиб в ДТП на трассе в Навлинском районе накануне

2026, 30 августа 19:29

Пешеход погиб в ДТП на трассе в Навлинском районе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Вечером 29 августа на 8-м км автодороги регионального значения «Украина – Пролысово – Гавань» в Навлинском районе произошло ДТП. 35-летний водитель за рулём автомобиля Ford сбил 53-летнего пешехода.

Мужчина шёл по полосе движения автомобиля во встречном направлении. Пешехода отбросило в кювет. От полученных травм он умер на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят доследственную проверку.