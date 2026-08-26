Магазинную кражу раскрыли участковые уполномоченные полиции в Брянске

2026, 26 августа 11:27

Магазинную кражу раскрыли участковые уполномоченные полиции в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился сотрудник службы безопасности сетевого магазина по продаже алкоголя, расположенного в Брянске. При просмотре записей с камер наблюдения он выявил факт кражи. Посетитель похитил бутылку дорогостоящего коньяка и скрылся. Ущерба составил почти 4000 рублей.

Участковые уполномоченные полиции выяснили, что хищению причастен 37-летний житель областного центра. Он не раз уже был судим.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».