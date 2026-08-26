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Криминал

Магазинную кражу раскрыли участковые уполномоченные полиции в Брянске

2026, 26 августа 11:27
Магазинную кражу раскрыли участковые уполномоченные полиции в Брянске
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Магазинную кражу раскрыли участковые уполномоченные полиции в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратился сотрудник службы безопасности сетевого магазина по продаже алкоголя, расположенного в Брянске. При просмотре записей с камер наблюдения он выявил факт кражи. Посетитель похитил бутылку дорогостоящего коньяка и скрылся. Ущерба составил почти 4000 рублей.

Участковые уполномоченные полиции выяснили, что хищению причастен 37-летний житель областного центра. Он не раз уже был судим.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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