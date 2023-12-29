Брянская пара стала призёром Всероссийских соревнований по танцевальному спорту

Пара брянского коллектива «Фантазия» стала бронзовым призёром Всероссийских соревнований по танцевальному спорту. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.

Всероссийские соревнования по танцевальному спорту прошли в Красногорске. в них участвовали около трёх тысяч пар из 57 регионов России.

В турнире участвовали представители брянского коллектива «Фантазия». В юниорской группе в латиноамериканской программе среди 153 танцевальных дуэтов выступили Никита Жариков и Александра Львутина. Брянские танцоры завоевали бронзовые медали и кубок Всероссийских соревнованиях.

Взрослая танцевальная пара коллектива «Фантазия» Сергей и Ангелина Минаевы заняла 15 место среди 111 дуэтов.