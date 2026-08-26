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Криминал

Брянские полицейские за сутки разыскали похищенный у ребёнка велосипед

2026, 26 августа 14:45
Брянские полицейские за сутки разыскали похищенный у ребёнка велосипед
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Брянские полицейские за сутки разыскали похищенный у ребёнка велосипед. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

 

В полицию обратилась жительница Фокинского района города Брянска. Её сын оставил около подъезда свой велосипед всего на 10 минут. Когда мальчик вернулся — транспорта уже не было. Ущерб составил почти 15 тысяч рублей. 

Оперативники  уголовного розыска меньше чем за сутки установили личность подозреваемого в краже. 55-летний житель областного центра уже был судим. Велосипед полицейские обнаружили в него дома. Мужчина рассказал, что заметил бесхозный велосипед и решил им воспользоваться. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Байк полицейские уже вернули законному владельцу.

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