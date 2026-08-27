Полицейские в Брянске задержали подозреваемую в краже денег из кассы женщину

2026, 27 августа 15:44

Полицейские в Брянске задержали ранее судимую женщину, подозреваемую в краже денег из кассы. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился руководитель магазина, реализующего хлебобулочные изделия. Из кассы торговой точки пропали 3500 рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что ночью в магазин проникла ранее судимая 38-летняя женщина. В помещение она попала без труда, поскольку работала в данном магазине. Деньги она потратила на собственные нужды.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража».