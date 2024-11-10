Брянская спортсменка стала чемпионкой России по боксу

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Когда дни становятся короче, а вечера прохладнее и длиннее, самое время задуматься о том, чем их согреть и занять. В ноябре на Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) будет много музыки. Продолжат выходить новые эпизоды документального проекта «Хит» (16+) об истории российской популярной музыки за три десятилетия и главных песнях страны. Также выйдут новые серии молодежной рок-драмы «Музыка времени» (12+) с певицей МАЙВЛ в главной роли и с участием легенд русского рока.

Расписание некоторых пригородных поездов изменится в ноябре в связи с ремонтно-путевыми работами на нескольких участках в Брянской области.

4 ноября по территории Брянской области проходит циклон, сопровождающийся мокрым снегом и сильным ветром с порывами до 22 м/с. Энергетики филиала «Россети Центр» - «Брянскэнерго» ликвидируют локальные технологические нарушения на энергообъектах, вызванные непогодой. Специалисты оперативно реагируют на поступающие сообщения.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».